Retour sur le film de l’assaut qui a coûté la vie au Major Tamsir Sané

La tentative de cambriolage du bureau de Poste Finance de Koumpentoum a viré au drame, avec le décès du Major Tamsir Sané, dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Récit d’un assaut mortel perpétré par une bande de 5 hommes enturbannés.

Le décor suffit pour se rendre compte de la violence de l’attaque. Il y a mille et un signes qui témoignent de la brutalité avec laquelle les assaillants ont agi. Les cadenas ont sauté. Le portail en fer des locaux de la Poste est défoncé, sûrement sous l’effet d’une lourde charge. En face du bâtiment, le mur de clôture de la mission catholique de Koumpentoum porte les stigmates de l’assaut. Sept impacts de balles ont percé les briques en ciment. Mais, une balle est restée invisible. Car il a touché une personne.

Le Major Tamsir Sané, Commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, ne s’est pas remis du coup reçu à la tête. Il finit par rendre l’âme. Les armes à la main, dans la nuit du jeudi au vendredi. C’est aux environs de 4 heures du matin que cinq hommes enturbannés descendent de trois motos devant le bureau de Poste Finances de la ville, situé au quartier «Guinaw rails».

Armés de fusils, pistolets et coupe-coupe, ils ne font aucune sommation. Le groupe veut montrer qu’il ne joue pas. L’un d’entre eux tire sur le vigile. Affaibli, il s’affale. Sa neutralisation ne pose pas de problème. Son collègue qui rôdait à quelques mètres est sommé de vider les lieux. Il ne prendra aucun risque. Il tourne le dos aux assaillants et détale, en toute vitesse. Sa course se termine à la Brigade de gendarmerie. Il sonne l’alerte.

A ce moment, les cinq assaillants se sont déjà introduits dans les locaux de la Poste Finance, après avoir fait sauter le portail en fer. La porte en bois qui sépare le bureau du chef de bureau et la caisse subit la furie des assaillants. Alors qu’une partie du groupe veille au dehors, l’autre tente de défoncer le coffre-fort. L’opération ne se passe comme prévue. Le temps passe et les choses se compliquent pour les cambrioleurs.

Entre-temps, le commandant de brigade, alerté par le second vigile, n’a pas perdu du temps pour embarquer ses trois éléments dans le véhicule et faire cap vers le bureau de Poste Finance. Leur voiture garée près du mur de la mission catholique, les pandores font le guet, face à l’unique porte de sortie des assaillants. Cernés et n’ayant aucune autre issue, avec un mouvement massif des populations sur les lieux, les malfrats choisissent de sonner la charge. Ils usent de leurs armes et ouvrent le feu sur la Land Cruiser Pick-up aux couleurs de la gendarmerie. La carrosserie est criblée de balles. Surpris par la violence de la réaction et sous l’effet de tirs nourris, le Commandant Tamsir Sané est touché à la tête.

Ses trois éléments, les gendarmes Amadou Bâ, Mamadou Samba Dione, Serigne Fam Ngom, sont blessés. Une situation de panique qui profite aux malfrats qui démarrent leurs motos en trombe et se perdent dans l’obscurité. C’est après leur départ que le constat est fait. Le commandant est décédé. Sur les lieux, les visages sont crispés, les mines attristées, mais dignes dans la douleur.

Les populations s’organisent et organisent une battue pour retrouver les assaillants. En vain. Les trois blessés sont évacués au district sanitaire de Koumpentoum et le corps sans vie de Tamsir Sané acheminé à la morgue du Centre hospitalier régional de Tambacounda. Mais, compte tenu de la gravité de leurs blessures, le gendarme Serigne Fam Ngom a été évacué d’urgence par avion à Dakar et le vigile Ibra Pouye Seck à Tamba. En attendant de mettre la main sur les auteurs, les éléments de la Légion-Est de la gendarmerie territoriale, avec à leur tête, le Lieutenant-colonel Ibrahima Sy Mbow, se sont fortement mobilisés pour un ratissage de tous les coins et recoins du département afin de débusquer les malfrats. Ils sont appuyés par une forte mobilisation du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi). Une traque sans répit est lancée.

L’Observateur