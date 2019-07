Le « Bamba Day » célébré demain à New York

La trente-unième édition des Journées Culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, aux Etats-Unis et au Canada, est célébrée du 19 juillet au 6 août 2019.

Événements marqués par la présence effective de l’Ambassadeur de la Mouridiya, Serigne Mame Mor Mourtala Mbacké, accompagné de nombreux dignitaires mourides.

Une visite de plusieurs villes américaines a été prévue à cette occasion par le Cheikh et sa délégation qui comptent y magnifier, en communion avec les disciples mourides, l’œuvre de Serigne Touba, poursuivant ainsi la mission de feu Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacke.

Cette œuvre de vivification de l’héritage du Serviteur du Prophète, Serigne Touba, offre aux différentes communautés mourides implantées en Amérique du Nord des opportunités tant attendues d’accomplir des actions de grâce dans la communion et de recevoir des bénédictions de leur guide spirituel.

Ces journées ont toujours été mises à profit par le Cheikh, pour effectuer des visites de courtoisie et organiser des rencontres solennelles avec les autorités administratives et politiques à la tête des différentes villes, notamment celles qui ont pris l’initiative d’adopter des « Proclamations officielles» instituant une journée Cheikh Ahmadou Bamba, à l’image de New York avec son Bamba Day annuel.

Comme chaque année le « Bamba Day » new yorkais, célébré le 28 juillet, sera rythmé par un défilé dans le quartier historique de Harlem, sur l’Avenue Adam Clayton Powell Jr. Boulevard, de Central Park jusqu’au building administratif situé à la 125 ème rue.

Cette première partie de la journée new yorkaise, clôturée par des discours et allocutions d’officiels américains et de responsables de la Communauté mouride, sera suivie par la Grande Conférence tenue chaque année au siège de l’Organisation des Nations Unies.

