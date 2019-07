Le député Alioune Badara Diouf, président de la Commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale demande une enquête de haut niveau après le meurtre du commandant Tamsir Sané : «Il nous faudrait une stratégie globale pour une meilleure prise en charge de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national et des moyens humains et matériels nécessaires pour nos Forces de défense et sécurité afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publique », a plaidé le parlementaire