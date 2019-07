Incroyable ! Macky récupère 4 opposants parmi ces 5 râleurs

LES PORTES DISPARUS DE LA SCÈNE POLITIQUE

Ils étaient au-devant de l’actualité politique. Ils faisaient la Une de la presse. Ils étaient remontés comme des horloges suisses contre Macky Sall et son régime. Pape Diop en était un. Son activisme était si débordant d’ailleurs que son siège servait de lieu de rencontre à l’opposition représentative, après la présidentielle. Pape Diop s’est emmuré dans un long silence amplifié par une retraite subite de la scène politique qui a totalement désarmé ses militants et alliés. L’homme aurait-il subrepticement rejoint le Macky ou est-il en train de finaliser son ralliement ?

Pape Diop semble avoir lâché ses amis de l’opposition, et enterré ses velléités guerrières, depuis la prestation de serment de Macky Sall.

Il en est de même concernant Oumar Sarr. Le coordonnateur adjoint du PDS semble avoir choisi la participation responsable comme nouvelle démarche politique, suscitant l’ire du PDS et son prince héritier, sous la dictée de qui ME Wade aurait signé une longue diatribe marquant son désaveu total concernant la décision de son ex homme de confiance de participer au dialogue national. Depuis, Oumar Sarr semble en rupture de ban avec le PDS, secondé en cela par un Mamadou Diop Decroix étrangement aphone, lui aussi.

L’homme qui s’était signalé il y a quelques mois par une résistance farouche opposée aux limiers qui procédaient à son arrestation devant le ministère de l’Intérieur a pris congé de la presse et des manifestations de rue. Même à l’Assemblée nationale, il opte pour le silence. Il a laissé la parole aux opposants radicalisés qui ont fait du pétrole le porte étendard de leur combat contre le régime de Macky Sall.

Il est ainsi de Madické Niang aussi. Depuis que ses comptes bancaires ont été bloqués, l’homme a fait de Touba son mur des lamentations. Il a totalement baissé pavillon devant Macky Sall. Il a même soutenu dernièrement que sa réélection était le fait de Serigne Touba ! c’est donc dire que l’homme est aux abois. Il est sans le sou. Proche de la ruine nous dit-on. Il n’a d’autres choix que de marcher sur les traces D’Abdoulaye Baldé, le puissant député-Maire de Ziguinchor et d’aller à Canossa. Il vient de boire le calice jusqu’à lie. En espérant la clémence de Macky Sall ; Pour rentrer dans ses fonds, après avoir enterré sa carrière politique !

Lé dénominateur commun de tous ces opposants déserteurs est leur appartenance, ou leur alliance avec le PDS de Me Abdoulaye Wade. Le vieil opposant, déterminé à imposer son fils à la tête de son parti paye les pots cassés de sa radicalisation contre Macky Sall. La chute de son successeur consume toute son énergie et lui commande tous les sacrifices. Il rêve de voir son fils lui succéder, et pour ce, l’appareil du PDS doit être entre ses mains.

Ceux qui respectent le père et ont cru à son idéal politique jusqu’ici ont décidé de lui dire non, et de leur tourner le dos, son fils et lui.

Macky Sall n’a plus qu’à les accueillir à bras ouverts !

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn