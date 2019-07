Diaraf Sow déçu de ne pas être reçu par…Macky Sall

Monsieur le Président de la République

Nous nous sommes toujours donnés la liberté de dire librement ce que nous pensons en toute sincérité et cela nous a souvent porté préjudice mais malgré tout, nous restons encrés à nos principes: dire ce que nous pensons pour être libérés de tout fardeau moral. Nous avons ainsi été éduqués, c ‘est notre identité. Nous ne savons ni mentir ni tricher comme l ‘a témoigné publiquement votre oncle le Maire Abdoulaye Thimbo devant le Maire Aliou Sall alors que tous les responsables de Pikine et de Guédiawaye étaient présents. Notre sincérité en toutes circonstances est peut-être notre défaut mais nous préférons plutôt être sincère qu ‘être hypocrite.

Excellence, il n ‘est pas de notre devoir de vous dire qui vous devez recevoir et qui vous ne devez pas le faire. Ce n ‘est ni de notre rôle ni de notre devoir.

Mais au moins, nous pouvons nous permettre de vous rappeler ce qui est moralement acceptable et logiquement compréhensible.

Monsieur le Président de la République, tout récemment, en audience privée à la CDC avec le DG Aliou Sall, votre petit frère , mon grand frère et cher ami, le 21 Juin 2019, coïncidant avec la manifestation de Aar Linu Bokk à Dakar, nous nous étions accordés sur le principe de vous rencontrer. Cette audience que nous avions sollicitée depuis longtemps était devenue une question d ‘honneur et de dignité pour quelqu’un que l ‘on accompagne depuis 2012, avec des hauts et des bas; depuis le Mouvement Macky 2017 jusqu’à la création du parti ADAE/J.

Dans ce compagnonnage, nous avons toujours été perdants, nous avons tout vu, tout entendu mais rien n ‘a ébranlé notre détermination sans faille à défendre et servir la République. Oui la République! Celle que vous servez en tant que Président et que nous servons en tant qu’ allié.

Nous avons vécu des trahisons, nous avons reçu des coups bas et des tentatives manifestes de sabotages et de découragements comme cela a été lorsque notre parti a été privé de moyens de campagne à 11 jours de la présidentielle de 2019, sans compter les menaces de morts, les insultes au quotidiens reçus de vos détracteurs à qui nous avons publiquement et quotidiennement osé faire face, uniquement à cause de nos positions claires et assumées à vos côtés et aux côtés de votre gouvernement.

Pourtant personne ne comprend notre engagement à mener ce combat à vos côtés et certains pensent que nous avons reçu de l ‘argent pour ça, ce qui est évidemment faux.

Monsieur le Président, c ‘est en battant campagne à l ‘intérieur du Sénégal par une tournée nationale que ma voiture a cassé trois fois un moteur sans compter l ‘accident que j ‘ai eu sur la VDN alors que je me rendais chez Papa Samba Mboup pour partir ensemble vous rencontrer à la présidence.

Malgré tout cela, Monsieur le Président, vous pensez que celui qui a marché 400 km est plus méritant que nous….?

Nous ne ferons pas trop de commentaires et de développement sur cela après les promesses faites à mon grand frère Mahammed Boun Abdallah Dionne et au Maire Aliou Sall de ne plus réveiller les démons de la divisons surtout dans des moments où vous avez plus besoin de soutien et où ADAE/J a joué pleinement son rôle avec fierté et engagement mais sachez au moins que ceux qui méritent ce privilège n ‘ont pas le temps de marcher 400 km, parce que trop occupé à défendre la République.

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National de l ‘Alliance Democratique pour une Afrique Émergente /Joowléene