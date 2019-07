Palais de la République : Les primes aux comploteurs

L’actualité au Sénégal reste toujours marquée par l’affaire Pétro-Tim. Il en sera ainsi tant que les Sénégalais ne seront édifiés sur les tenants et les aboutissants de cette affaire nébuleuse. Avant, cette affaire Pétro-Tim, d’autres scandales ont eu à éclabousser l’Etat du Sénégal. Et, d’autres faits vont encore suivre. La bonne gouvernance est loin d’être une vertu sous le règne du Président Macky Sall. Comme à l’époque du Président Abdoulaye Wade, avec le Président Macky Sall est venu le temps des courtisans, de ces parvenus qui naguère broyaient du pain noir, mais qui subitement roulent sur de l’or, et sont devenus des as de la manipulation, de la diffusion d’informations pour salir tous ceux qui se mettent à travers leurs routes et susceptibles d’être un obstacle dans leurs sombres desseins.

De nombreuses informations aux allures d’un scandale éclaboussent la République et sont distillées à travers la presse par des individus tapis au Palais de la République. Dans le secret de son bureau, Macky Sall toussote, à la seconde qui suit l’information est relayée à travers les sites d’information, sur les ondes des radios. Ainsi, est devenu le Palais de la République. Loin, le temps de feu Léopold Sédar Senghor ou encore celui de Abdou Diouf qui avaient su s’entourer de collaborateurs qui étaient de véritables serviteurs capables de se donner corps et âmes pour la seule marche de la République, sans être attirés par la recherche de gains faciles.

Aujourd’hui, la réalité est devenue toute autre. C’est comme, si le Palais de la République est devenu l’endroit où se retrouvent de vulgaires comploteurs passant tout leur temps à jeter des peaux de bananes sur le chemin de tous ceux qui passent pour être les adversaires à leur fulguration ou la préservation de leurs intérêts. Le Palais de la République est bien le lieu où sont tapis les plus grands comploteurs au Sénégal.

Qui ne se souvient de cette sortie fulgurante de Aliou Sall lassé par les attaques dont il fait l’objet sur l’affaire Pétro-Tim. Aliou Sall n’est certainement pas né de la dernière pluie. Et, il sait de quoi il parle, lorsqu’il lance sa contre-attaque en soutenant : « Il y a des gens qui me font la guerre et qui sont tapis au Palais. Certains ont même payé des opposants pour leur demander de me salir. C’est de la méchanceté. Leur objectif, c’était d’enterrer politiquement Aliou Sall. Qu’ils sachent qu’ils ne peuvent rien contre moi. Je veux dire à ces adversaires qui sont dans le parti et qui sont très proches du Président, que je n’ai pas encore leur temps. Le moment venu, je leur ferai face ». Aliou Sall n’a pas fait sa sortie dans la gratuité.

Récemment, c’est le Conseiller spécial du Chef de l’Etat, chargé des Affaires culturelles, Ibrahima Ndoye au cours de l’émission Face 2 Face dont il était l’invité de notre consœur Aïssatou Diop Fall, dénonçait : « Le Président de la République a mis des gens à ses côtés. Mais, ils n’ont pas temps. La plupart des gens qui entourent le Président sont des comploteurs. Ils passent leur temps à comploter auprès du Président contre des gens qui travaillent ».

Il est certain qu’au rythme où se déroulent les choses, les déballages vont se faire de plus belle, et peut-être les identités de ces comploteurs vont être dévoilées. Il est regrettable que la République en arrive à ce stade où les affaires du Palais se traitent dans la rue, par la faute de personnes dépourvues du sens de l’Etat, qui ne sont intéressées que par le « daraaja ». Pendant tout ce temps, que fait le Président de la République ? Nul ne l’a encore entendu taper du poing sur la table afin de remettre de l’ordre au sein de son entourage. Au contraire, ce sont ces comploteurs qui continuent à bénéficier de promotions dans le dispositif de l’Etat. Comme quoi, au pays de Macky Sall, les bénéfices appartiennent aux comploteurs.

Thiémokho BORE pour xibaaru.sn