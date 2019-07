Loin de Dakar et contrairement à la plateforme nationale, Aar Li Nu Bokk ne décolère pas à Bignona et dans la région de Ziguinchor. Les membres de cette organisation composée de la société civile, des partis de l’opposition notamment le PDS et PASTEF entre autres de Bignona et Ziguinchor ont marché ce Samedi dans les rues de la capitale du Fogny. Rien n’a varié dans leur discours, au contraire, des propos durs très hostiles au régime en place, au Président de la République et à sa famille ont été tenus, Le tout pour dire non « à la dilapidation » des ressources pétrolières, gazières et le zircon de Niafrang dans le département de Bignona. Ils rejettent en bloc les 10% qui représentent selon les pancartes, ce qui revient au peuple sénégalais sur les revenus du pétrole. Aar Li Nu Bokk exigent alors la transparence dans cette affaire que ces membres de Bignona qualifient de « nébuleuse ». Pour eux, il n’est pas question que les retombées de ces ressources ne profitent qu’à la seule famille du Président de la République.

Dans la même lancée, ils exigent la libération sans délai de l’activiste Guy Marius Sagna qui, selon eux, n’a commis aucune faute si ce n’est d’avoir dit ce qu’il pense. Par conséquent, ils avertissent le Président Macky Sall qu’ils tiennent pour responsable de l’arrestation de Guy et exigent sa libération immédiate sinon ils lui menacent d’intensifier le combat.

L.BADIANE pour xibaaru.sn