Sacré Président de la République, Macky Sall ! Lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général, le Chef de l’Etat a dénoncé la baisse de niveau du système éducatif au Sénégal. Le Président de la République, Macky Sall invite les partenaires « à une réflexion approfondie sur la problématique majeure de notre système éducatif ». Il constate par ailleurs, « le faible taux de réussite au Baccalauréat et au Bfem, de même que les prix non décernés au Concours général ». Pour lui, il faut relever les défis afin de rendre le système éducatif plus performant et plus novateur, à travers une mise à jour constante des méthodes et contenus des enseignements. « Le Français perd son niveau global. De même que l’Anglais », martèle Macky Sall.

On croirait rêver en entendant de tels propos sortir de la bouche du Président de la République, Macky Sall qui dès son accession au pouvoir, avait réuni tous les acteurs du secteur et organisé les Assises de l’Education. Avant même son accession à la magistrature suprême, alors qu’il était dans l’opposition, Macky Sall promettait aux Sénégalais de régler tous les problèmes du système éducatif. Où en sommes-nous aujourd’hui, avec toutes ces promesses ? Où se trouvent les conclusions de ces Assises de l’éducation ?

Plus que jamais, le système éducatif se porte mal. Depuis, l’accession de Macky Sall à la tête de ce pays, les problèmes ne font que s’accumuler dans le système éducatif. Chaque année, les grèves des enseignants ne cessent de se multiplier à cause de tous ces engagements pris par l’Etat et qu’il ne respecte jamais. Le système éducatif sénégalais souffre plus que jamais de son instabilité chronique. Macky Sall le sait. Dans les conclusions des Assises de l’éducation, on retrouve tout ce qu’il faut pour rendre notre système éducatif performent. Macky Sall le sait. Au lieu de tout cela, il a préféré se soumettre aux injonctions des bailleurs de fonds, en refusant de financer quelques aspects du programme de notre système éducatif.

La qualité de l’enseignement dispensée dans notre baisse d’année en année, Macky Sall le sait, mais ne fait rien pour y remédier. Jadis, le système éducatif, sous feu Léopold Sédar Senghor était un modèle, à travers toute l’Afrique. C’est cette splendeur qu’il a, à présent perdue. Macky Sall peut épargner les Sénégalais de ce discours servi lors de la remise des prix aux lauréats du Concours général, et qui sonne comme un aveu d’impuissance. Les conclusions des Assises de l’éducation sont dans les tiroirs de son bureau.

Thiémokho BORE

Si 7 ans après son accession à la magistrature suprême le Président Sall invite à une réflexion profonde sur le système éducatif alors qu’il avait promis, candidat, de régler les problèmes auxquels est confronté le secteur de l’éducation, c’est qu’il y a problème. Aujourd’hui, on s’attendait à ce que le chef de l’État se félicite des avancées significatives enregistrées dans le secteur de l’éducation depuis son avènement, d’autant qu’elle est le moteur du Pse qu’il veut réaliser. Mais, en lieu et place, il ne fait que constater les dégâts, avouant par là son impuissance. Au-delà des constats et des regrets, rien ne bouge et l’éducation continue de sombrer au fil des années.