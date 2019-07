Depuis quelque temps, aussi bien dans le camp de la société civile que dans les rangs de l’opposition, les voix s’élèvent pour s’indigner de l’arrestation de l’activiste Guy Marius Sagna. Sa détention est qualifiée d’arbitraire. « Guy Marius Sagna, un combattant des droits de l’homme et de la transparence en détention arbitraire au Sénégal ». Ainsi, est l’intitulé du texte par lequel, Cheikh Tidiane Dièye qui partage comme Guy Marius Sagna le combat qu’ils partagent au sein de la plateforme « Aar liñu Bokk », a saisi le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’Organisation des nations unies (ONU).

L’activiste Guy Marius Sagna est connu pour être quelqu’un qui est toujours au premier rang dans tous les combats, lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts de la nation contre les puissances étrangères. Dans le cadre de la mobilisation pour réclamer que toute la lumière soit faite sur l’affaire Pétro-Tim, c’est lui Guy Marius Sagna qui retrouve aux premières loges. Il a été arrêté, et jusqu’ici, ses avocats dénoncent qu’aucune notification ne leur a été faite sur les motifs de l’arrestation de Guy Marius Sagna. Lors de son interpellation à la Section recherche de la gendarmerie nationale, les gendarmes lui avaient tout simplement déclaré avoir été instruits par le Procureur pour qu’ils l’amènent afin de s’expliquer sur deux post publiés sur sa page Facebook. Une procédure bien curieuse. On interpelle la personne, et après on semble vouloir chercher les motifs pour lesquels, il a été arrêté.

Guy Marius Sagna, à présent en prison, toutes les organisations de la société civile, les partis de l’opposition ne semblent être guidés par le seul combat pour obtenir sa libération. C’est pourquoi, les conditions de l’arrestation de Guy Marius Sagna nous paraissent suspectes. C’est comme si l’Etat du Sénégal cherche à détourner l’attention de l’opposition. Membre imminent de Frap France dégage et de la plateforme « Aar liñu Bokk », Guy Marius Sagna a montré comment il était déterminé et engagé dans la lutte pour que lumière soit faite sur l’affaire Petro-Tim.

C’est comme si justement, par cette détention de Guy Marius Sagna, on veut pousser ces organisations de la société civile à ne se soucier que pour la lutte pour obtenir sa libération, et laisser ainsi de côté, le combat sur l’affaire Pétro-Tim.

Thiémokho BORE