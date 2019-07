Dans la nomenclature des corps de contrôle qui préviennent contre toute forme de corruption, de concussion et de clientélisme dans les marchés et contrats publics au Sénégal, on compte plusieurs structures expertes que l’État du Sénégal a mis en place.

Parmi ces derniers, on peut citer l’OFNAC (Office Nationale de Lutte contre la Fraude et la Corruption) dirigée par la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté, la CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières) dirigée par Madame Ramatoukaye Gadio Agne, l’IGE (Inspection Générale de l’État) dirigée par Le plus haut fonctionnaire du Sénégal, François Collin, entre autres qui sont devancés sur le terrain par l’Armp (Agence de Regulation des Marchés Publics) et la Cour des Comptes etc…

Aujourd’hui, pourquoi le Président de la République a t- il créé encore un nouveau corps de controle dénommé « Commission d’Evaluation et de Suivi de Politique et de Programmes Publics »? Et il a nommé à la tête de cette commission, l’ancien Ministre du Plan sous Diouf, l’économiste, Elhadji Ibrahima Sall.

Est-ce une nouvelle agence de trop ?

Et ce pour meubler ou pour caser une clientèle politique ?

Car au vu de ce qui existe déjà, il semblerait que c’est un nouveau-né qui n’a rien à faire.

Pour trouver une réponse à ces questions, xibaaru est allé à la rencontre d’un spécialiste du contrôle de flux financier pour avoir son appréciation.

Il se nommé Ngouda Fallou Kane ancien Inspecteur Général d’État, ancien patron de la Centif et président de l’ACA (Alliance contre le Crime Organisé en Afrique créé en 2017).

» j’ai vu aujourd’hui dans les nominations (ndlr: le communiqué du conseil des ministres), le poste de président de la Commission d’évaluation et de Suivi de Politique et de Programmes Publics. il faut arrêter. La mission d’évaluation et de suivi des programmes publics est le rôle des corps de contrôle. Et l’OFNAC. Et la Cour des Comptes ? Même l’Assemblée Nationale a une mission de contrôle. On ne peut pas créer des structures superflux et créer des difficultés en terme d’information. Il faudrait que le président de la République accepte qu’on publie les rapports qu’on a approuvé pour un contrôle citoyen de l’action de l’État. On ne gère pas un pays comme ça »… a estimé NGouda Fall Kane.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn