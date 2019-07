« Tour des Mamelles » : une plainte plane sur la tête de Aliou Sall

Le président du mouvement « Leral Askan wi », Oumar Laye, a évoqué, ce vendredi, l’idée d’une plainte contre l’ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), Aliou Sall, pour « un scandale financier » qu’il dit déceler dans le cadre du projet de construction des tours des Mamelles.

« Cette affaire, qui tourne autour de 60 milliards de FCFA, pourrait valoir à l’ancien patron de la Caisse de dépôts et de consignation une plainte de la part de contribuables sénégalais », révèle, dans un communiqué parcouru par Seneweb, le patron du mouvement « Leeral Askan wi ».

La pose de la première pierre des tours des Mamelles s’est tenue alors que Aliou Sall, initiateur du projet, était encore à la tête de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).

« Mais, l’exécution et la gestion du projet ont été confiées à deux sociétés immobilières, à savoir Certem et Sablux dans des conditions on ne peut plus nébuleuses », relève la même source.

Pour le leader de « Leeral Askan wi », le départ imprévu d’Aliou Sall de la Cdc et son remplacement par Cheikh Tidjane Ba ne seraient pas pour arranger les choses.

« Il revient au successeur d’Aliou Sall de bien s’imprégner de la question, avant de donner son accord pour la construction de ces tours qui ne participent pas au règlement des préoccupations de la population », ajoute Oumar Faye.