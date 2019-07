Succession de Tanor au HCCT : Macky a consulté Souleymane Ndéné Ndiaye

Sa succession est alors ouverte. Mais cette vacance ne sera pas de longue durée car le chef de l’État s’attelle déjà pour lui trouver un successeur.

Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales ( HCCT) va bientôt connaitre son nouveau président. Selon nos sources, c’est Souleymane Ndéné Ndiaye qui va succéder à Ousmane Tanor Dieng. Il aurait même été consulté par le Président Macky Sall avant son départ pour le Nigeria. Une sorte de récompense pour un ami d’enfance qui a accepté de venir travailler aux côtés du president Macky Sall.

L’ancien Premier Ministre sous Wade a le profil recherché par le de l’État mais si cette information s’avère vrai, cela risque de fragiliser la dynamique de Benno Bok Yakaar.En effet, le secrétaire général du Parti Socialiste occupait cette fonction dans l’intérêt exclusif de consolidation de la coalition présidentielle. Mais la récente sortie de Abdoulaye Wilane assimilée à une alerte semble bien motiver ses intentions. Pour rien au monde, ses camarades socialistes ne voudraient lacher ce poste stratégique et veulent faire dans la continuité. Mais qui connait le président Macky Sall sait qu’il n’est pas du genre à céder au chantage et à la pression venant de tout bord.

Par ailleurs, le mouvement Sénégal Debout avait récemment alerté sur une possible cassure de la coalition présidentielle et l’histoire semble leur donner raison car au sein de l’APR,une colère silencieuse est entrain d’être ruminée. Telle une bombe à retardement et une fois explosée, les fragments risquent de causer des dégâts politiques énormes. Souleymane Ndéné Ndiaye a certes le profil mais d’autres personnalités politiques de la première heure revendiquent la tête du HTTC avec tous ses privilèges et commodités.

En tout état de cause, le président a du pain sur la planche et doit se préparer à faire face à plusieurs fronts politiques qui risquent de s’ouvrir en même temps.

L’avenir proche nous édifiera.