Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a procédé à l’inauguration du centre de santé de Richard Toll (nord) dont la construction et l’équipement ont coûté plus d’un milliard de francs CFA.

L’établissement sanitaire construit dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Luxembourg a notamment coûté 1, 2 milliard de francs Cfa. Il est entre autres doté d’une capacité de 29 lits.

L’infrastructure dispose d’un bâtiment administratif et une polyclinique abritant le service des urgences, un bloc opératoire, une unité de soins oculaire et un laboratoire.

Sa mise en service permet désormais de répondre favorablement à un souhait de longue date des populations de Richard Toll et de ses environs, a souligné le ministre de la Santé et de l’Action sociale, lors de la réception officielle.

Pour le Ministre Diouf Sarr, ce nouvel établissement sanitaire vient renforcer le plateau médical dans la région de Saint-Louis pour permettre d’assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé des populations, notamment sans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.

‘’Les questions d’accès aux soins de base et l’amélioration du système de référence, restent des défis majeurs pour le gouvernement et ses partenaires’’, a rappelé le ministre.

Il a ainsi souligné la nécessité d’un renforcement de la collaboration entre l’Etat, les partenaires et les acteurs du secteur de la santé afin d’atteindre les objectifs contenus dans le Programme nationale de développement sanitaire et social (PNDS), une initiative devant être mise en œuvre entre 2019 et 2028.

