Le Paris Saint-Germain va bientôt enregistrer l’arrivée d’une sixième recrue estivale. Après Pablo Sarabia, Ander Herrera, Marcin Bulka, Mitchel Bakker et Abdou Diallo, c’est le milieu défensif Idrissa Gueye qui posera avec son nouveau maillot du Paris SG dans les prochains jours. Gueye arrive pour 32 millions d’euros , vendredi, L’Equipe et RMC confirment à leur tour un accord à 32 millions d’euros entre le club de la capitale et Everton. La radio précise que le montant du transfert sera de 30 ,millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus. De son côté, l’international sénégalais, finaliste de la dernière CAN, doit signer un contrat de 4 ou 5 ans, selon les sources. Des négociations étaient toujours en cours ces dernières heures pour un éventuel bail de quatre ans assorti d’une année supplémentaire en option.

Avec Gueye, Herrera et Sarabia, qui est aussi capable d’évoluer dans le cœur du jeu, le PSG a renforcé un secteur qui a perdu Adrien Rabiot et Christopher Nkunku cet été. Diallo, lui, est venu combler un manque derrière. Les deux priorités annoncées par Leonardo, un milieu défensif et un défenseur central, ont donc été trouvées. Le mercato du PSG est-il terminé ? La suite dépendra essentiellement des départs.

Ardemment courtisé par le FC Porto, Kevin Trapp pourrait partir. L’Allemand ne se voit pas rester dans la capitale en tant que doublure d’Alphonse Areola. En cas de départ, un gardien plutôt âgé semble visé pour épauler Areola et Bulka. Le nom de Martin Dubravka (30 ans, Newcastle) a circulé. Un latéral gauche sera aussi recherché si Layvin Kurzawa s’en va. Pour le moment, l’ancien Monégasque ne croule pas sous les propositions. A ce poste Danny Rose (Tottenham) et Raphaël Guerreiro (Dortmund) sont des pistes étudiées.

A un an de la fin de son contrat, Thomas Meunier n’est pas encore fixé sur son avenir. Si le Belge est vendu, Paris aura besoin d’un nouveau latéral droit suite au départ de Dani Alves. Le PSG a coché les noms de Youcef Atal (Nice) et Kenny Lala (Strasbourg) notamment. L’attaquant Eric Maxim Choupo-Moting est quant à lui poussé vers la sortie (lire ici).L’opportunité Dybala.

En attendant, Leonardo place ses pions pour l’attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala. L’Argentin n’est pas sûr de faire partie des plans du nouvel entraîneur Maurizio Sarri et pourrait donc être vendu. Néanmoins, La Joya a un coût puisque la Juve réclame 90 millions d’euros. Egalement sur les rangs, Tottenham est le premier club à être passé à l’offensive. Mais la première offre de 50 millions d’euros formulée par les Spurs, selon Sport, est très éloignée des exigences de la Vieille Dame.

Alors que Leonardo a affirmé récemment ne pas avoir une enveloppe de 200 millions d’euros à dépenser cet été, le PSG peut-il s’offrir Dybala ? Avec l’arrivée de Gueye, la note des achats s’élèvera déjà à environ 80 millions d’euros. Bien évidemment, un départ de Neymar peut changer beaucoup de choses. Si le Brésilien est vendu, Paris pourra accélérer pour l’Argentin. Avant, éventuellement, de tenter d’autres coups. Mais on n’en est pas encore là…