Avis de tempête et de suspicion dans le procès en appel qui oppose Abdoul Mbaye et son-ex épouse Aminata Diack. Selon Vox Populi, la Cour d’appel en charge du dossier a changé de composition.

Le juge El Hadj Amadou Diouf, qui avait relaxé l’ex-sénatrice libérale Aïda Ndiongue et ses coprévenus, a été enlevé, informe Me Sadel Ndiaye, avocat d’Abdoul Mbaye.

La robe noire rappelle que cette décision du juge Diouf, actuellement conseiller à la Cour d’appel, lui a coûté une affectation du tribunal régional où il était président de Chambre.

L’avocat déplore: « Lorsqu’on enlève un juge de la renommée de El Hadji Amadou Diouf, connu pour son indépendance et sa rigueur morale et intellectuelle, alors qu’il est conseiller titulaire de la deuxième chambre, au moment de vider le délibéré, ça pose problème. Ça m’inquiète particulièrement ».

Il signale aussi que le juge Diouf a été remplacé par un conseiller qui n’a pas participé à l’audience des plaidoiries et des débats. « Un tel conseiller ne peut pas participer à une décision de jugement », regrette l’avocat de Abdoul Mbaye.