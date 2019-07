Naufrage au large de la Lybie

Une embarcation transportant à son bord 250 migrants a fait naufrage sur les cotes Lybiennes et plus de 100 personnes sont portées disparues, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et 145 secourus par les gardes cotes Lybiennes et ramenés vers Khoms selon Safa Msehli, chargée de la communication au bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Libye. .

Elle rajoute que: « Le naufrage est survenu au large de la ville libyenne de Khoms », à 120 km à l’est de la capitale libyenne Tripoliseh.

« La pire tragédie en Méditerranée cette année vient de se produire », a déploré le Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, sur Twitter.