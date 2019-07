Mercato : Pépé va t_il rejoindre Naples ?

Ce Jeudi, Carlo Ancelotti confirmait les négociations entre Naples et Nicolas Pépé (24 ans) en vue d’un transfert: «Bien sûr qu’on s’intéresse à Nicolas Pépé, les agents sont là, ça ne sert à rien de le cacher. Des négociations sont en cours, voyons ce qui se passe.» Dans le même temps, les discussions ont bien avancé entre Lille et le Napoli, puisque la presse italienne annonce un accord de principe. Ce matin, La Gazzetta dello Sport fait état d’un accord sur un montant de 85 millions d’euros. L’offre napolitaine se compose en réalité d’un chèque de 64 millions d’euros, plus l’ailier Adam Ounas (22 ans), qui est évalué à 21 millions d’euros d’après le quotidien italien. Sky Italia et le Corriere dello Sport confirment cette formule. Le LOSC tiendrait ainsi le successeur de Pépé dans son couloir droit en accueillant l’international algérien. Ça coince sur les commissions des agents. Si l’affaire est bien engagée entre les deux clubs, le transfert n’est pas encore bouclé. Naples doit désormais s’entendre avec le joueur et ses agents. Et c’est là que ça coince. Les discussions entre les représentants de Pépé et les dirigeants napolitains ont permis de poser les bases d’un contrat de 5 ans, assorti d’un salaire annuel de 5 millions d’euros net. En revanche, les commissions des agents posent problème. Les différents médias italiens évoquent une somme comprise entre 5 et 10 millions d’euros. Pour le moment, le président napolitain Aurelio de Laurentiis refuse de verser un tel montant. Naples ne doit toutefois pas trop traîner au vu de la concurrence sur ce dossier. En attendant, le Napoli aurait demandé à l’ancien Lillois Kevin Malcuit de faire le forcing pour convaincre définitivement son ami Pépé de signer dans le sud de l’Italie. Avec une participation à la prochaine Ligue des Champions et une place de titulaire qui lui tend les bras, le club italien a de solides arguments.