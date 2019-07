Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur section Cesti (Centre d’études des sciences et techniques de l’information) est très remonté contre la directrice du Cesti, Cousson Traoré Sall. En effet, dans une lettre ouverte intitulée «Les attestations de la honte» et adressée à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, dont Seneweb détient la copie, ce syndicat du supérieur accuse Mme Sall d’avoir remis des attestions de formation à des journalistes béninois «sans en avertir» le comité pédagogique.

Selon les enseignants, les Béninois avaient posé le débat du diplôme. Et il était retenu que c’est au comité pédagogique de statuer sur la question. «Contre toute attente, Madame Cousson Traoré Sall a décidé, de façon unilatérale, de délivrer des attestations du Cesti à des professionnels béninois sans en avertir le comité pédagogique.

Ce qui selon le syndicat constitue une violation de l’article 9 du décret n° 2010-706 du 10 juin 2010 portant organisation et fonctionnement du Cesti». Dans une lettre datant du jeudi 25 juillet 2019 il s’offusque contre cette décision.

Si l’on en croit toujours les syndicalistes «cet article dispose que le comité pédagogique est consulté sur toutes les questions pédagogiques et scientifiques du Cesti, sur le double plan de l’enseignement et de la recherche».

Dans la lettre, le SAES note que, le mercredi 24 juillet dernier, «Madame Cousson Traoré Sall a organisé à la Salle de conférence de l’ONIP, à Cotonou, une cérémonie de remise de cinquante-deux attestations de formation à des journalistes béninois, en violation flagrante des textes qui régissent le Cesti».

Pour ces enseignants du supérieur, «le Bénin ne méritait pas cette comédie de mauvais goût» au vu surtout »de l’excellence de ses relations avec le Cesti». Toujours selon les syndicalistes, «le plus grave est que Madame Cousson Traoré Sall ne se fonde sur aucun critère objectif et sérieux pour justifier la délivrance de ces attestations d’autant qu’elle n’a pas, en sa possession, toutes les notes des évaluations faites par les collègues qui ont participé à la formation ».

A cela, les enseignants ajoutent que, «d’après les recoupements faits auprès de ces collègues, le nombre des stagiaires ayant régulièrement suivi les cours et participé aux évaluations ne dépasse pas la vingtaine».

Face à cette situation, le SAES dit ne pas reconnaître les attestions et demande au Président Patrice Talon d’en faire autant. «Eu égard aux multiples vices des procédures à la fois administratives et pédagogiques, la section SAES-CESTI déclare nuls les parchemins délivrés lors de la cérémonie de remise des attestations organisée à Cotonou. Nous demandons à votre État d’en faire de même. Nous avons adressé un courrier à Monsieur le Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université Cheikh Anta Diop et garant du bon fonctionnement de notre institution, pour lui demander de faire prendre toutes les mesures correctives nécessaires à l’acte posé par Madame Cousson Traoré Sall».