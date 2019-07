Le pétrole et le gaz préoccupent le mouvement Sénégal Debout

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn

Décidément, les animateurs du courant politique reuni ai sein de Sénégal Debout ne compte rien lâcher. Ils sont certes avec le président Macky Sall, mais leur engagement aux côtés du peuple ne souffre d’aucune ambiguïté.Sur la situation politique marquée par l’affaire du pétrole et du gaz, ils ont leur mot à dire.Actuellement une Taskforce du mouvement Sénégal DEBOUT qui maîtrise très bien le dossier du pétrole et du gaz en collaboration avec certains responsables de la Diaspora DEBOUT en la matière sont entrain de se réunir pour communiqer sur le dossier du gaz et du pétrole. En effet c’est un phénomène qui préoccupe les sénégalaises et les sénégalais. De ce fait le mouvement Sénégal DEBOUT a son mot à dire et il communiquera ultérieurement. Le mouvement Sénégal DEBOUT va sauvegarder l’intérêt du peuple sénégalais.