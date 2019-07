Le coup de gueule de Mohamed Faye international basketteur sénégalais

« Les grandes équipes, les favorites du Mondial, sont en préparation depuis des semaines. Le Sénégal n’en est pas encore là. En tant que joueur, on ne peut qu’être frustré. On se dit que tout ce qui a été fait est réduit à rien. Et, on ne parle pas des affaires de primes ( Ndlr: Jusqu’à présent, les lions n’ont pas reçu leurs primes de qualification pour le mondial)? Je ne vais pas m’éterniser sur cela. Parce qu’on ne vient pas jouer pour l’argent. J’ai fais une quinzaine d’années en l’équipe nationale, donc je connais les réalités. Je viens pour représenter ma nation et je donne tout. Cependant, cette situation est frustrante. Car, en ce moment, on devrait être en regroupement pour les entraînements et pouvoir jouer des matchs test. On ne part pas au mondial pour seulement faire de la figuration. Pour cela, on aurait aimé bien se préparer et y aller dans le dessein de progresser par rapport à l’élite. Actuellement, il n’y a a pas de sélectionneur; On ne comprends pas. C’est quoi le problème? On s’est toujours comporté en lion à chaque compétition. On se donne à 200% et on revient au pays la tête haute. De ce fait, si on voit que les choses ne se déroulent pas comme il se doit, on est perdu. »