Le marathon au niveau de la Commission Vérité et Réconciliation continue de plus belle. D’anciens membres des « junglers », considérés comme l’équivalent des Escadrons de la mort en Gambie, ont accusé jeudi l’ex-président Yahya Jammeh d’avoir ordonné le meurtre de deux Américano-gambiens en 2013, après avoir avoué ceux d’un célèbre journaliste et de dizaines de migrants plus tôt dans la semaine.

Les auditions des 3 ex « junglers » de Yaya Jammeh tiennent en haleine tout le peuple gambien qui suivent méticuleusement ce procès. Devant le tribunal le sergent-chef Amadou Badjie a affirmé que le chef de l’Etat leur avait ordonné en juin 2013 de « découper en morceaux » Alhajie Ceesay et Ebou Jobe, deux hommes d’affaires américano-gambiens qu’il soupçonnait de préparer un coup d’Etat.

D’après ce sergent-chef les deux hommes ont été arrêtés et conduits à la résidence du président, dans son village de Kanilai, puis emmenés au fond de son immense jardin où ils ont été étouffés puis décapités et enterrés, selon Amadou Badjie, qui a participé à l’opération. « Nous étions l’équipe de choc de Yahya Jammeh, nous avions une confiance aveugle en lui », a-t-il expliqué.

Depuis son arrivé au pouvoir Yaya Jammeh ne cesse d’être citer dans des affaires de tortures systématiques d’opposants et de journalistes, d’exécutions extra-judiciaires, de détentions arbitraires, de disparitions forcées et de viols par les organisations des droits de l’homme.