Fermeture d’hôtels à Mbour : Plus de 1000 pères de famille dans la rue

Rien que dans le département de Mbour, la fermeture des hôtels a entrainé la perte de plus de 1300 emplois. Plus de 500 travailleurs ont perdu leurs emplois avec la fermeture du Club Aldiana. Idem pour le Domaine de Nianing. Sarène Beach et Laguna Beach ont chacun avec leurs fermetures, mis en chômage plus de 100 employés.

Dans le département de Mbour, les réceptifs qui ont fermé leurs portes, l’ont été, soit à cause d’une mauvaise gestion due à la dilapidation des biens par leurs patrons, ou bien à cause de l’occupation illégale de l’espace maritime par des tiers empêchant ainsi aux touristes d’avoir accès à la plage, et les conduisant à se diriger vers d’autres destinations touristiques. C’est le cas de l’hôtel Baobab dont l’existence a été longuement menacée par la construction par Bara Tall d’un vaste immeuble dont il est le propriétaire, et qui transpose l’une des piscines de cet établissement.

La construction de cet immeuble par Bara Tall avait poussé plusieurs touristes et Tours opérators à bouder l’hôtel Baobab. L’année dernière, les travailleurs avaient même tenu une Assemblée générale pour dénoncer la situation qui constituait une menace quant à la préservation de leurs emplois, avant de d’organiser une marche de protestation avec le soutien des populations de Somone. Le litige est toujours pendant, et l’on craint qu’avec la reprise des travaux pour la construction de l’immeuble que l’on assiste à la perte de 400 emplois directs et 300 indirects. L’hôtel Baobab accueille chaque mois 17 000 touristes.

Thiémokho BORE