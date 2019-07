APRÈS NOS INVESTIGATIONS, ABDOUL MBAYE ET MAMADOU LAMINE DIALLO ONT ÉTÉ ÉPINGLÉS COMME ÉTANT LES CHEVAUX DE TROIE DE LA BBC…

Abdoul Mbaye est connu pour ses positions radicales contre le régime de Macky Sall. Il voue une haine si intense au Président de la République que le conflit qu’il cherche à créer contre lui dépasse le cadre purement politique, et bascule de plus en plus dans une obsession de revanche personnelle qui lui brule le cœur d’une colère inextinguible.

Abdoul Mbaye en est arrivé dans ses délires à s’imaginer en danger de mort, persécuté par un Baba Diao conseiller personnel de Macky Sall qui veut sa mort. Quelle paranoïa !

Il est avec Mamadou Lamine Diallo de Tekki les deux seuls soi-disant leaders de l’opposition à figurer en bonne place dans le reportage de la BBC qui a contribué à donner un cachet international à leur cabale contre le régime de Macky Sall, accusé de délit d’initié, de corruption et d’enrichissement indu dans la gestion des licences de pétrole, en complicité active avec Franck Timis, sous la houlette d’un Aliou Sall en prête-nom de son grand-frère, et Aly Ngouille Ndiaye en troisième larron, Macky Sall lui-même étant le chef de la bande !

Aujourd’hui, ces deux compères ont décidé de bouder la DIC et de laisser le procureur de la République conduire son enquête sans leur contribution, pourtant attendue. Si véritablement ils étaient intéressés par l’éclatement de la vérité, qu’est ce qui les empêche d’aller faire leurs dépositions et de rester à l’attente de la suite qui sera accordée à ce dossier ?

Tout porte à croire qu’ils nourrissent une défiance certaine contre cette procédure. Leur démarche, en saisissant directement le tribunal de grande instance de Dakar par une plainte conjointe semble démontrer qu’ils sont les instruments d’une cabale judiciaire contre Aliou Sall et par ricochet Macky Sall, une cabale orchestrée par la BBC qui les utilise comme des chevaux de Troie, pour harceler les dirigeants sénégalais et les pousser dans leurs derniers retranchements. A quelles fins ?

Quand l’on sait que pour ce qui concerne leur plainte, la charge de la preuve de leurs accusations leur incombe, et qu’en l’espèce si le tribunal détermine qu’ils n’en ont aucune contre les accusés, ils pourraient être poursuivis pour dénonciation calomnieuse, il y a de quoi s’interroger sur leur bravoure subite et leur détermination à engager un autre front judiciaire pour une affaire dont la justice s’est déjà saisie !

La polémique qui fait fureur sur le dossier du pétrole suscite passion et méfiance. L’opposition ne se presse pas d’aller faire sa déposition à la DIC. Ils soupçonnent, et Ousmane Sonko l’a dit, des velléités d’enterrer l’affaire avec la bénédiction de la justice et sa fameuse autorité de la chose jugée, si le procureur décidait après le travail de la DIC qu’il n’y aurait aucune raison de donner une suite judiciaire au dossier du pétrole, après examen des preuves qu’il aura jugées insuffisantes !

Voilà le scénario que craignent Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo. Mais ceci n’explique qu’en partie leur activisme débordant.

Leur relation privilégiée avec la BBC pose problème et cache une motivation à débusquer absolument, quand l’on sait que les enjeux liés au pétrole et au gaz sont si hautement stratégiques et potentiellement préjudiciables à la souveraineté de toute nation qu’il convient de prendre toutes les dispositions pour endiguer toutes tentatives de déstabilisation potentielle qui seraient enrobée par un prétexte plus opportuniste que patriotique.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn