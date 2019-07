Ces jours-ci, il a été beaucoup question des monstruosités commises par Yaya Jammeh tout au long de son règne en Gambie, avec les révélations faites auprès de la Commission vérité, réconciliation et réparation (CVRR) mise sur pied en 2O18 au lendemain de sa chute et chargée de faire la lumière sur ses 22 années de dictature, soit de 2014 à 2017. Une période néfaste, sombre et marquée à jamais sur l’histoire de la Gambie.

Yaya Jammeh a été l’un des dictateurs les plus sanglants de l’Afrique dont les méthodes de tyrannie égalent ou dépassent celles de Georges Bokassa (République Centrafricaine), Idy Amin Dada (Ouganda) ou encore Mobutu Sessé Soko (ex-Zaïre – actuelle République démocratique du Congo). Et les révélations faites par certains de ses proches auprès de la CVRR montrent les atrocités commises sous le règne de Yaya Jammeh en Gambie. Les auditions se poursuivent au niveau de la CVRR, et plus celle-ci avancera dans ses travaux, plus on découvrira d’autres monstruosités commises par l’ex-dictateur en Gambie qui doit répondre de tous ses crimes devant la justice.

De façon froide, et de la pire des barbaries, Yaya Jammeh a diligenté et obtenu le meurtre, il y a quinze ans de l’un des pionniers de la presse en Gambie, Deyda Hydara qui était le correspondant de l’Agence France presse (AFP) ainsi que de Reporters sans frontières dans son pays, sans compter qu’il était le cofondateur du journal privé The Point. Les détails de l’assassinat de Deyda Hydara mis au point par Yaya Jammeh, sont livrés par un militaire gambien, membre du commando chargé de la sale besogne. Avec les auditions auprès de la CVRR, on sait encore comment des migrants africains ont été abattus sans aucun scrupule par des soldats lancés à leurs trousses par l’ex-dictateur de Banjul, et enterrés en Casamance.

Le soldat Omar Bah qui fut membre de l’escadron de la mort du « monstre » Yaya Jammeh qui a été auditionné par la CVRR a lui aussi révélé comment Saul Ndow et Ma Awa Cham ont été exécutés. Selon le quotidien L’As, dans son récit, cet ancien homme de main de Yaya Jammeh, c’est un officier des Services de renseignements généraux du Sénégal qui a livré Saul Ndow et Ma Awa Cham moyennant une somme d’argent de près de 150 millions de FCFA. Une révélation qui suscite l’indignation en Gambie où les populations réclament de la part du Sénégal que toute la lumière soit faite et que l’identité de cet officier des Renseignements généraux soit révélée.

Une accusation gravissime et qui met encore une fois à nu les travers des Services des renseignements généraux sénégalais devenus plus que perméables et ne fonctionnant pas bien. De nombreux agents des Services des renseignements généraux sont accusés de monnayer leurs « bulletins » moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Des agents qui sont ainsi à la solde de politiciens véreux, en quête à des positions de privilèges, et qui sont prêts à tout pour y parvenir. Il se raconte qu’ils sont nombreux d’agents des Services des renseignements généraux à s’asseoir sur un matelas de fortune qu’ils dissimulent soigneusement, car n’étant le fruit de leurs salaires.

Evidemment, tout ceci montre les dysfonctionnements qui frappent ces services et qui sont de plus en plus pris de court par les nombreux scandales qui éclatent et ternissent le Sénégal. Me Mame Adama Guèye, au cours d’une tournée qu’il effectuait à l’intérieur du pays alors qu’il avait l’intention d’être candidat à l’élection présidentielle de 2019 passée, s’indignait comment les agents des Services des renseignements généraux sont parfois manipulés et utilisés à d’autres fins. Me Mame Adama Guèye appelait nos gouvernants à utiliser moins de façon générale, l’administration sénégalaise, notamment les renseignements généraux pour leurs intérêts propres et politiques. Pour Me Mame Adama Guèye : « Les Services des renseignements généraux, par exemple, passent tout leur temps à contrôler les opposants au lieu d’être au service de la sécurité des Sénégalais ».

Thiémokho BORE