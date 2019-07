Après un sit-in et une marche régionale organisés la semaine dernière pour rejeter le nouveau texte de rénumération des agents de santé commaunautaire, les acteurs de la santé membres de cette organosation ont tenu ce vendredi matin un autre arrêt de travail suivi d’une assemblée générale dans l’enceinte du centre de santé de Bignona. En plus du point de désaccord cité plus haut, les blouses blanches colorées de rouge pour la circonstance, contestent l’affectation qu’ils jugent arbitraire du médecin chef de district de Bignona muté à Kolda malgré les bonnes performances qu’il a réalisé à Bignona. Il faut ajouter à la liste des points de revendication, les affectations d’agents de santé dans le district sanitaire de Diouloulou sans leur consentement. Autres exigences des travailleurs de la santé en colère c’est l’érection du centre de santé de Bignona en établissement public de santé de niveau 1 et la mise en service du bloc opératoire dudit centre de santé.