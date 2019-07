Algérie: Bensalah nomme six personalités pour un « dialogue national »

Le président algérien par intérim, Abdelkader Bensalah, a fait un communiqué dans lequel il annonce avoir nommé six « personnalités » chargées de superviser un « dialogue » national. Aucune figure de la contestation n’en fait partie.

Selon le communiqué, publié jeudi par l’agence officielle APS, M. Bensalah a reçu le même jour à Alger « les membres du Panel des personnalités, appelés à mener » ce dialogue, composé notamment de Karim Younès, ex-président de la Chambre basse et ancien ministre d’Abdelaziz Bouteflika, Fatiha Benabbou, professeur de droit public, et Smail Lalmas, chef d’entreprise. Y figurent également Bouzid Lazhari, professeur de droit public et ancien parlementaire de la Chambre haute, ainsi qu’Abdelwahab Bendjelloul, syndicaliste de l’enseignement, et Azzedine Benaissa, universitaire.