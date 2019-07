Pays organisateur de l’Afrobasket 2019 le Sénégal prépare avec la plus grande rigueur cette compétition. Au retour de la campagne en Chine, Cheikh Sarr a recalé Warkha Mboup et Lolly Ndiaye du groupe, il ne lui reste plus que 17 Lionnes.

Astou Traoré et sa bande ont repris le chemin des entrainements ce jeudi, après deux jours de repos accordés par le coach Cheikh Sarr et son staff. Les « filles » de Cheikh Sarr se sont entraînées à Dakar Arena, une séance très rythmée de deux tours d’horloge.

A la fin de la séance la capitaine déclare: “Nous entamons la dernière phase de la préparation, et l’état d’esprit du groupe est bon. Nous continuons le travail ici à Dakar, parce qu’il reste encore des choses à parfaire. Les matchs disputés en chine ont été bénéfiques pour l’équipe, et cela nous permet de rectifier certains détails avant le début de l’Afrobasket. Nous savons que ça ne sera pas facile, mais nous ferons tout pour être au top, et faire face aux autres nations”.