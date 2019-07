Tunisie: En alerte face à la crise en Libye

Le niveau de vigilance en Tunisie est monté à la frontière avec la Libye en raison de la reprise des combats dans le pays. 13 hommes de nationalité européenne à bord de six véhicules diplomatiques, ont été interceptés avec des armes et des munitions à la même frontière. Ils ont refusé de rendre leurs armes pour traverser le point de passage de Ras El Jdir.

Le ministre tunisien de la défense, Abdelkarim Zbidi Lors d’une brève conférence de presse mercredi, parle d’une situation désormais sous contrôle: « L’instabilité en Libye pousse notre pays à la plus grande vigilance surtout sur le risque d’infiltration terroriste. Ces hommes avaient des armes et des munitions cachées dans leurs véhicules, elles sont à présent en sécurité dans une caserne. Nous ferons tout pour protéger notre pays et venir en aide à notre voisin ».

Tout de meme, les autorités tunisiennes s’inquiètent du risque d’infiltration sur leur territoire de combattants incontrôlés.

L’Ambassade de France affirme quant à elle que ces hommes effectuaient des déplacements de routine pour l’Ambassade de France en Libye, non sans évoquer les armes saisies par la Tunisie.

Les autorités tunisiennes n’ont pas donné plus d’informations sur un autre groupe de diplomatiques dont on ignore la nationalité, armés et arrêtés alors qu’ils tentaient d’entrer par voie maritime en Tunisie dans des zodiacs.