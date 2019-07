Serigne Mboup de CCBM pleure son ami…Ameth Amar

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris, de l’étranger où je me trouve, le déces de Ameth Amar, une des figures dynamiques du secteur privé national. Avec son décès, le Sénégal vient de perdre un de ses valeureux fils qui s’est toujours investi avec foi et conviction pour la communauté mouride à laquelle, il appartenait, mais aussi pour le renforcement et le rayonnement du secteur privé national.

En attestent, le rachat de Sentenac des mains des français, qu’il a réussi à développer avec brio, la prise de participation dans les sociétés Total et Bolloré, ses actions permanentes et multiformes, pour ne pas dire caritatives, en faveur de Massalikoul Jinan, de l’Université de Touba et des milliers de ses compatriotes.

C’est dire que Ameth Amar, a été un chef d’entreprise, influent et entreprenant au service de son pays et de ses compatriotes. C’est pourquoi, sa disparition, nous attriste et nous peine, au regard de la dimension de l’homme.

Je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches, aux acteurs du secteur privé national et prie pour le repos de son âme.

Que la terre lui soit légère et que le TOUT-PUISSANT l’accueille au Paradis.

Serigne Mboup

PDG du Groupe CCBM