Ça sent les retrouvailles socialistes…avec la bénédiction de Khalifa Sall

Depuis la disparition du secrétaire général du Parti socialiste (PS), Ousmane Tanor Dieng dont l’une des dernières volontés, était la réunification des socialistes, des avancées sont notées sur la question. Les militants du PS, unanimement avec ceux qui ont quitté les rangs ou suspendu leurs activités au sein du parti, s’accordent sur les retrouvailles. Les socialistes sont conscients qu’au risque de voir leur parti s’effriter, en 2024, il leur faut obligatoirement avoir un candidat issu de leurs rangs lors de l’élection présidentielle.

2024, c’est dans cinq ans. Mais pour le PS, le temps lui est compté. A présent qu’Aminata Mbengue Ndiaye est le secrétaire général, la direction du PS en direction de son prochain congrès doit très vite prendre langue avec ceux qui avaient dégarni les rangs, aplanir les divergences et faciliter leurs réintégrations. Réintégrations qui doivent se faire avant le congrès. L’un des groupes dont les divergences étaient très profondes avec la direction du PS, c’est celui constitué par Khalifa Sall et ses partisans.

Alors que tous les observateurs prédisaient que les retrouvailles entre la direction du PS et Khalifa Sall et ses partisans n’étaient pas pour l’heure, voilà que Barthélémy Dias, l’un des partisans les plus acharnés à la cause de l’ancien maire de Dakar fait une sortie, tendant à faire croire que celles-ci pouvaient même être imminentes. Barthélémy Dias qui s’est rendu à la Maison du Parti Léopold Sédar Senghor pour présenter ses condoléances et signer le livre d’or ouvert à cet effet, se dit partant pour les retrouvailles.

D’abord sur le disparu, le maire de Mermoz – Sacré-Cœur témoigne : « Je ressens depuis lundi 15, une profonde tristesse. Je suis venu aujourd’hui témoigner sur un homme d’État qui s’est battu toute sa vie pour préserver cet héritage du parti socialiste. Mais aussi marquer de façon indélébile mon témoignage dans le livre des condoléances. Que l’histoire retienne que Ousmane Tanor Dieng fut un grand serviteur de l’Etat ».

Avant de poursuivre : « Nous sommes des socialistes, nous n’avons jamais quitté ce parti. J’ai parlé de vicissitudes de la vie politique. OTD n’a pas encore fait 40 jours sous terre, il est hors de question pour moi de parler d’actualité. J’irai voir Aminata Mbengue Ndiaye, SG adjointe du parti et discuter avec elle de façon responsable. J’irai rencontrer aussi M Nguirane Ndoye, Président du conseil des sages et El Hadj Mansour Mbaye, pour échanger sur ce qu’ils pensent devoir être l’avenir du parti. Il n’est pas nécessaire de se disputer, pour le faire, il faudra être deux et on n’a ni la volonté, ni le cœur à cela. Nous voulons continuer à œuvrer pour que l’héritage de Senghor continue à servir les générations futures. Je pense que si les uns et les autres prennent leurs responsabilités, nous pourrons y arriver. Cet héritage personne ne pourra l’écrire sans nous, parce que nous y avons grandement contribué. OTD a fait part de son vœu de la réunification de la famille socialiste, nous espérons que nous pouvons y apporter notre petite contribution ».

Le fait que ces propos soient sortis de la bouche de Barthélémy Dias connu pour sa proximité avec Khalifa Sall, n’est pas anodin. On peut même dire qu’il en est le porte-voix. Ensuite, ce n’est pas un hasard, si Barthélémy Dias cite les noms de Aminata Mbengue Ndiaye, en sa qualité de secrétaire général par intérim du PS, Guirane Ndoye qui occupe le poste de Président du Conseil des sages et El Hadj Mansour Mbaye. Le camp Khalifa Sall favorable aux retrouvailles, le PS ne devrait fournir trop d’efforts pour convaincre Aïssata Tall Sall considérée comme une modérée, à suivre la tendance.

Thiémokho BORE pour xibaaru.sn