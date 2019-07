Des étrangers de plusieurs nationalités (guinéenne, ivoirienne, burkinabé et gambienne). Ils appartiennent au quota du Sénégal pour le pèlerinage 2019 et sont bloqués à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD). Selon la RFM ils sont quarante sept et résident tous au Sénégal

Souleymane Diallo, président de l’association Otra-Africa, apporte des éclaircis: » Il y a certains Africains vivant au Sénégal qui souhaitaient faire leur pèlerinage à partir d’ici. Depuis hier soir, il y a certains qui ont été invités à se présenter à l’Aéroport, mais malheureusement à leur arrivée, on leur dit que leurs visas n’étaient pas du tout conformes » .

Abdou Aziz Mbaye, porte-parole de la délégation générale au pèlerinage, suggèrent à tous les pèlerins de s’assurer d’avoir tous les documents requis, avant de se rendre à l’aéroport pour le voyage.