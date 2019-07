La Commission Vérité et Réconciliation nous apprend chaque jour qui passe un peu plus sur les crimes de Yahya Jammeh, ex-Président gambien en exil en Guinée-Equatoriale depuis janvier 2017, des crimes qui font froid dans le dos.

L’assassinat du journaliste Deyda Aydara, et tout récemment la découverte de l’exécution sommaire d’une cinquantaine de ressortissants ouest-africains, sans oublier des crimes sexuels dénoncés par les victimes, les témoignages recueillis confirment les enquêtes déjà menées par les ONG Human Rights Watch et TRIAL.Des crimes qui laissent les gambiens dans la terreur

La question est maintenant de savoir qui va payer pour les crimes de Yahya Jammeh ?

En Gambie, un seul homme a instaurer un système de privation de liberté pour ses concitoyens, la peur et perpétrer des tueries à sa guise en bloquant tout progrès dans son pays. Donc, manifestement justice doit être faite comme le réclame les nombreux gambiens.

Malheureusement, Yaya Jammeh est en exil, en Guinée-Equatoriale à la faveur d’un accord signé avec la CEDEAO, l’Union africaine, lequel lui garantit une forme d’impunité. En d’autres terme il est « blindé » juridiquement.

L’Union Africaine la Communauté Internationale tous sommes complices passif car nous avions vent des agissements de ce dictateur. On s’en rappelle quand le Sénégal a eu connaissance de son implication sur la coupe clandestine de bois il n’a pas réagit, il l’on laissé déroulé tranquillement ses activités. Nous l’avons laisser tuer nos compatriotes, faire des menaces à des autorités de ce pays.

Maintenant des efforts devraient être faites pour ses nombreux victimes répertoriés. La commission devrait tirer une certaine somme d’argent des comptes de Jammeh et de certains de ses proches cités dans cette affaire pour dédommager ses personnes à qui on a volé leur vie.

Donc la Gambie ne connaitra la paix que si les nouvelles autorités s’inscrivent dans la dynamique de réparer les injustices commises et de mettre le pays définitivement à l’abri du règne des dictateurs.

Car, dans les rangs des forces de défense et de sécurité d’un pays comme la Gambie, existent des hommes de troupe, sous-officiers et officiers nostalgiques, prêts à renverser l’ordre constitutionnel.