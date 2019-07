France: Une nouvelle strategie spatiale militaire dévoilée

Comme toutes les grandes puissances mondiales, La France s’est engagées dans la perspective de la course pour la domination de l’espace.

La ministre des Armées Florence Parly doit détailler ce jeudi à midi la nouvelle stratégie spatiale militaire de la France, au Commandement de défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), sur la base de Lyon Mont-Verdun.

Le président Emmanuel Macron avait évoqué cette stratégie en mi-juillet: « Nous renforcerons notre connaissance de la situation spatiale, nous protégerons mieux nos satellites, y compris de manière active », avait dit monsieur Macron en ouvrant ainsi la voie à une surveillance renforcée de l’espace et à l’utilisation de capacités offensives en riposte à d’eventuelles menace.

En ce sens, Florence Parly a vait dit le 16 juillet à l’Assemblée nationale que: « Il s’agit de décourager, voire de se protéger activement des agressions de nos adversaires potentiels », , en rappelant le cas du « satellite-espion » russe Louch-Olympe qui avait tenté en 2017 de s’approcher du satellite militaire franco-italien Athena-Fidus.

Il avait aussi rajouté que: « le développement d’armes pointées vers la Terre depuis l’espace ne fait pas partie de nos objectifs », conformément aux traités internationaux prévoyant un usage pacifique de l’espace, a ajouté la ministre, qui devrait évoquer jeudi les moyens concrets dont compte se doter la France pour défendre ses satellites.

Espionnage, brouillage, cyberattaques, armes antisatellites… L’espace, indispensable aux opérations militaires, est devenu un champ de confrontation entre nations. Les plus grandes puissances spatiales mondiales – États-Unis, Chine et Russie – sont engagées depuis plusieurs années dans une course pour la domination de l’espace.

Le président Macron a d’ores et déjà annoncé la création en septembre prochain d’un « grand commandement de l’espace » au sein de l’armée de l’Air, qui « deviendra à terme l’armée de l’Air et de l’Espace ». Ce nouveau commandement, qui sera à terme installé à Toulouse, centre névralgique de l’aérospatiale française, regroupera « tous les moyens qui sont dispersés dans nos armées et qui contribuent à la bonne utilisation des moyens spatiaux », selon Florence Parly.

Sur le plan budgétaire, Emmanuel Macron a promis que « les nouveaux investissements indispensables seront décidés » pour financer le renforcement des capacités spatiales militaires françaises. La ministre des Armées devrait préciser jeudi le montant de l’effort budgétaire consenti.