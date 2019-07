Enfin revoilà l’ex PM Boun Dionne…après sa maladie

L’ancien PM et actuel ministre d’etat, secrétaire général de la Présidence ( dites ME-SGPR), Mahammed Boun Abdallah Dionne apparaît pour la première fois depuis sa maladie et donne de ses nouvelles : Apparu hier aux cotés de Baba Maal avec qui il déjeuné à Paris, Boun Abdallah Dionne est apparu souriant malgré une petite perte de poids visible sur la photo postée par I-média. Le décor nous montre bien qu’il s’agit d’un restaurant. Une nouvelle intéressante si le loyal Boun Dionne n’est plus alité. Xibaaru lui souhaite de revenir en bonne santé et bien blindé en médoc et « khons ».