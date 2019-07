De plus en plus, ils deviennent nombreux les intellectuels, notamment ceux membres du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC) à s’inquiéter sur une probable reprise des hostilités dans la région naturelle de la Casamance. Pour cause, depuis quelques semaines, des éléments du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) se mobilisent sur le terrain, prennent langue avec les populations, qu’ils cherchent à rallier à leur cause. Une stratégie qui donne raison à ceux qui pensent que la paix déjà précaire en Casamance, se trouve à nouveau menacée. L’Etat pourrait être tenu compte d’avoir une part de responsabilité, si la paix venait à être rompue.

La responsabilité de l’Etat serait en partie engagée, du fait qu’il ne fait rien pour consolider la paix en Casamance, depuis les négociations de San ’Egidio. Tous les ingrédients d’une reprise des hostilités en Casamance se retrouvent réunis. La coupe des bois dans des zones interdites par l’Etat se poursuit de plus belle, il y a aussi la culture de l’anacarde qui généralement entraine des conflits entre les populations, l’affaire de l’exploitation du zircon dont il n’y a toujours pas d’accords avec les habitants, l’arrestation de militants du MFDC, et enfin la situation des 7 mille réfugiés casamançais en Guinée-Bissau.

C’est certainement, parce que le MFDC pense que le contexte actuel favorise une reprise des hostilités qu’il reprend ses activités sur le terrain Casamance, en multipliant les rencontres avec les populations. Or, dans la situation actuelle, il y a des craintes que des chefs de guerre rivaux du MFDC, en cas de reprise du conflit armé, à l’instar de Salif Sadio, César Atoute Badiate, Compasse Diatta et Paul Eloukassine puissent combiner des attaques sur le terrain.

L’Etat du Sénégal, outre le fait qu’il doit placer les forces de l’ordre en état d’alerte maximum, doit cependant accepter d’ouvrir des négociations avec les différentes franges du MFDC sur les questions où les divergences sont notées.

Thiémokho BORE pour xibaaru. Sn