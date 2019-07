ÉCHEC ECONOMIQUE ET ÉCHEC POLITIQUE…CES PLAIES QUI GUETTENT MACKY SALL !

Pour de nombreux observateurs du Sénégal, Macky Sall est sur le chemin des échecs de son projet économique porté laborieusement durant sept ans déjà, plombé par sa propension avec ses proches à faire main basse sur nos ressources et nos richesses, et de sa mission politique, desservi par son pouvoirisme exacerbé qui risque de lui faire rater sa sortie, à la fin de son ultime mandat.

Déjà, durant son premier septennat, l’exercice de son pouvoir s’est fait dans un appareil d’État qui s’est progressivement retiré des équilibres socio-économiques de la nation.

Le Sénégal compte parmi les petits poucets de la scène politique internationale ; le pays est plongé de plain-pied dans les enjeux liés à l’exploitation du très hautement stratégique pétrole avec ses conséquences dans la définition des rapports géopolitiques entre nations productrices et acteurs majeurs de la scène politique internationale. Dans un tel contexte, l’extraversion de notre économie ne peut qu’être préjudiciable à notre souveraineté économique, et se traduire par un affaiblissement de notre structure socio-politique. Le régime de notre pays, qui n’a aucun moyen d’influencer une situation géopolitique internationale qui fragilise chaque jour davantage notre équilibre économique, subit plus que de raison, l’influence de nos partenaires économiques et se plait avec Macky Sall d’obéir à leur désidérata.

La conséquence d’un tel état de fait, c’est que son régime gagne en impopularité. Car les populations ont de plus en plus l’impression d’être laissées en rade, elles se sentent victimes collatérales d’une pseudo révolution en cours qui remet en cause notre modèle social et économique, sans qu’elles aient pour le moment la possibilité d’avoir une claire vision sur le futur que l’on est censé construire pour eux dans le court et moyen terme, et qui porte pour le régime de Macky Sall le nom ronflant d’« émergence » !

Aujourd’hui, frappé de plein fouet par la crise institutionnelle avec la réforme bâclée sous le couvert d’une fast trackplus politicienne que technique, empêtré dans le scandale des contrats pétroliers qui ont fini de soulever l’ire des citoyens sénégalais, et de braquer les projecteurs de l’opinion publique internationale sur notre pays qui décidément semble être entré dans le gotha des pays pétroliers à reculons, Macky Sall s’est autonomisé de nos lois et règlements, et de nos convenances sociales et politiques.

Les échéances électorales prochaines sont renvoyées aux calendes grecques.

L’heure n’est pas aux joutes électorales ; l’assertion qui voudrait qu’« approfondir la démocratie entre deux élections suppose que soit renforcée la prise en compte des opinions des citoyens » est foulée au pied par un Macky Sall en crise de confiance.

Les affaires de corruption, la fragilisation de son régime incarnée par des hommes qui trainent trop de casseroles le contraignent de violer certains principes démocratiques au premier rang desquels le renouvellement des élites dirigeantes.

Le prétexte démagogique agité pour justifier cet état de fait en l’enrobant du blanc-seing d’un pseudo dialogue politique consensuel sur le sujet, à savoir que « la démocratie représentative est soumise, malgré tout, à des limites, en particulier celles inhérentes à la conduite des politiques publiques entre deux élections » ne peut pas prospérer.

Avec un Aliou Sall en perdition qui risque d’entrainer son oncle Abdoulaye Timbo dans sa chute, avec un Mansour Faye que guette une humiliation à la Karim Wade si jamais il se représente dans ce contexte à l’élection pour la Commune de Saint Louis, sans compter la candidature forcée contre son parti de Moustapha Cissé Lô, Macky Sall n’a guère le choix.

On ne gère pas un Etat, avec la légèreté et l’inconsistance qui aura caractérisé la politique diplomatique et économique de Macky Sall durant ces dernières années. Le Sénégal risque d’en payer les conséquences très bientôt.

Si en plus, la fragilisation de notre pays au plan international avec les pratiques corruptrices et collusives en compagnie de truands de standing international pour détourner les ressources financières issues de la cession des richesses de notre sous-sol s’accompagne d’une crise politique interne due à sa volonté unilatérale de fouler au pied les règles démocratiques qui l’ont conduit au pouvoir, il va s’en dire que nous risquons bientôt d’arriver à un régime d’exception à tendance dictatoriale comme nous l’observons déjà avec l’emprisonnement d’acteurs politiques majeurs comme Khalifa Sall et la détention arbitraire d’activistes déterminées dont le dernier en date est Guy Marius Sagna, ou, pire encore, cette situation débouchera irrémédiablement sur un « 23 juin » orchestré par un peuple de plus en plus fatigué et paupérisé par un régime qui aura réussi l’exploit historique de faire voter la première loi des finances rectificatives du Sénégal consacrant la baisse de son budget national.

Les lendemains du Sénégal sous la coupe réglée de Macky Sall ne sentent décidément pas bon.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn