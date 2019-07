Accident au Poste Thiaroye : le bilan est d’un mort et quatre blessés

L’accident à hauteur de la poste de Thiaroye a fait quatre blessés dont une femme enceinte et un mort, Meïssa Diop, âgé de 32 ans. Le camion lourdement chargé de sacs de riz, et qui roulait à vive allure selon les témoins, a dérapé avant de se retrouver dans l’atelier de réparation de téléphone, et un autre adjacent de tailleurs. La victime était selon les témoins, en train de faire ses ablutions lorsque le camion l’a trouvé sur place. Il est mort sur le coup. A en croire Dakaractu, les blessés étaient des passants et des clients de l’arrêt de bus d’à côté. Le chauffeur, selon nos interlocuteurs, auraient pris la fuite pour se réfugier au poste de Police de Thiaroye.