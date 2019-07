Abdoul Mbaye…l’homme qui rate sa vie et veut brûler le…pays

ABDOUL MBAYE, L’HOMME QUI A TOUT RATE

Les hommes d’Etat servent leur pays avec le patriotisme propre aux citoyens qui veulent marquer leur Histoire et laisser à la postérité l’image de héros exemplaires que les générations futures prendront comme modèles.

Il n’y a pas d’honneur plus grand dans une République que celui d’être le collaborateur du premier des sénégalais, le Président de la République Macky Sall.

Aujourd’hui force est de constater l’ampleur de l’ignominie qui caractérise toutes les actions qu’entreprend un Abdoul Mbaye qui a décidé de fouler aux pays toutes les valeurs républicaines qui fondent l’engagement de tous les acteurs du landernau politique et constituent le limon fertile qui pérennise notre stabilité politique.

Abdoul Mbaye s’est subitement retrouvé dans un monde dont il n’avait hélas ni compris les enjeux, ni adopté les règles et les convenances républicaines qui en structurent le fonctionnement régalien. Quand il a commencé à prendre conscience de son pouvoir institutionnel et des prérogatives qui étaient les siennes, Abdoul Mbaye n’en a pas gagné en humilité ; bien au contraire. Il a voulu user de sa position pour rendre l’ascenseur à ses proches. Il a fallu tout le tact et la patience d’un Macky Sall pour gérer cet encombrant collaborateur qui finira par devenir un véritable boulet, victime de son envie débordante de pouvoir que desservira un complexe de supériorité qui achèvera de le perdre.

Abdoul Mbaye est arrivé au sommet du pouvoir. Déchu comme cet ange tombé qui se souvient des cieux, il est désormais obsédé par une haine tenace qui n’a qu’une seule motivation d’où il tire toute son énergie débordante qui le fait agir présentement : faire tomber Macky Sall, quoi qu’il en coûte !

Comme Venus toute à sa proie attachée, Abdoul Mbaye porte sa haine comme un boulet et ne se rend malheureusement pas compte qu’il se détruit lui-même.

Toute sa vie est un long délitement qui s’effiloche entre ses mains : Habré ? il est en prison. Quid de sa fortune ? C’est lui qui l’a recueilli et lui a ouvert son compte bancaire avec l’argent ensanglanté des martyrs tchadiens. Son ménage ? En eau de boudin. Il arpente les marches du palais… de justice pour y mettre fin. Sa carrière politique ? Elle est finie bien longtemps avant que d’avoir commencé !

Que lui reste-t-il ? Orchestrer des cabales contre son pays. Abdoul Mbaye ne compte désormais ménager aucun effort pour mettre en péril le Sénégal, et déstabiliser son équilibre socio-économique.

Tout son activisme débordant, dont la dernière manifestation est le complot contre son propre pays avec la complicité de médias internationaux pour médire sur d’honnêtes citoyens et dire tout le mal qu’il pense de l’objet de sa haine, le Président Macky Sall en l’occurrence est le signe d’une radicalisation qui démontre combien Aboul Mbaye a perdu toute mesure, et sa lucidité.

Voici un homme prêt à tout. Il a tout raté. Et a sali à jamais son nom. Il est prêt à brûler le Sénégal, car il ne veut pas disparaitre seul !

C’est ce qui arrive, quand l’on se croit détenteur de la seule vérité qui vaille et que l’on condamne ses concitoyens pour le délit d’avoir librement et démocratiquement choisi le Président qu’ils voulaient, et pas vous !

Abdoul Mbaye ignore véritablement qu’en démocratie, « La majorité prévaut indépendamment de savoir si elle a raison ou tort ».

Comme Sisyphe, il roulera longtemps sa pierre. Car il est atteint par une folie des grandeurs qui l’isole chaque jour encore plus sur la scène politique sénégalaise : il se croit en effet, dans ses lubies, le seul capable de diriger le Sénégal !

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn