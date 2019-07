Voici les peureux de l’APR…ils n’osent pas affronter Macky

LES PEUREUX DE L’APR

Qui donc osera s’affirmer à l’APR et annoncer crânement qu’il est ne serait –ce que candidat à la candidature pour la succession d’un Macky Sall à l’entame de son dernier mandat ?

La question mérite d’être posée, car les leaders de ce parti dont les ambitions sont affichées par leurs soutiens divers sont connus pour la plupart, quoiqu’aucun d’entre eux n’ose l’assumer publiquement.

Mais cette fuite en avant est un piège dans lequel ils s’enferment, à leurs risques et périls.

L’exemple de Macky Sall pourrait pourtant leur servir de leçon. Macky Sall s’est rebiffé et a refusé toute tentative d’intimidation que Me Wade avait voulu lui imposer en son temps. Non content d’aller au clash avec le vieux président, il avait osé démissionner du PDS, de tous ses mandats électifs pour aller à la conquête du pouvoir. Son histoire devrait enseigner à ses lieutenants que le pouvoir ne se donne pas, il s’arrache.

Pendant qu’ils sont en train de ronger leur frein, Macky Sall déroule son agenda. Le seul clan qui ose afficher ses ambitions est celui de sa belle-famille, qui profite de leurs drôles d’attentisme pour avancer ses pions, et tenter d’imposer à Macky Sall un successeur qui semble prendre chaque jour de l’épaisseur, et de l’avance.

Pourtant tous ces ambitieux qui ont radicalement peur de revendiquer leur désir de conquérir le pouvoir doivent constater chaque jour combien ils perdent de leur prestige, et laissent une partie de leur honneur, de leur dignité et de leur crédibilité sur la route de leur compagnonnagede plus en plus compliqué avec Macky Sall.

Amadou Ba est exilé aux Affaires étrangères. Abdoulaye Daouda Diallo qui a hérité d’une partie de son ex ministère est en train d’en expulser tous ses fidèles lieutenants et soutiens. Il accepte son destin et courbe l’échine. Mahammed Boun Abdallah Dionne, l’un des premiers ministres dont la longévité constitue un record au Sénégal s’est tellement rabaissé devant son ex patron qu’il aura cherché à plaire par tous les moyens qu’il en a perdu toute considération à ses yeux. Malgré son statut de tête de liste aux dernières législatives, et de coordonnateur de la campagne de la dernière présidentielle, Macky Sall n’a pas hésité une seconde à supprimer la Primature et à le ravaler au rang de simple collaborateur sans épaisseur. L’homme est aussi victime de sa fragilité politique : originaire de Gossas, il n’y a jamais occupé un quelconque poste électif et malgré son riche parcours étatique, il est pieds et poings liés, dépendant du bon vouloir d’un Macky Sall qui n’a que dépit pour tous ses subalternes aux comportements de courtisans obséquieux.

Abdoulaye Diouf Sarr n’ose même pas penser une seconde à une potentielle candidature.

Chacun des caciques de l’APR attend que Macky Sall le désigne comme dauphin, et lui offre le pouvoir sur un plateau d’argent.

Ils se trompent lourdement sur l’homme. Rien ne lui a été offert. Il s’est battu pour accéder au pouvoir. Cela a été dur. Cela a été long. Cela a été difficile. Il ne facilitera la tâche à aucun de ces comparses qui n’osent pas prendre leurs responsabilités.

Khalifa Sall qui nourrit une ambition présidentielle est en train d’en payer le prix. Il se construit tout autant un destin de présidentiable. Il est courageux et déterminé. Il a dit non à Macky Sall, non à Ousmane Tanor Dieng, non enfin à Abdou Diouf.

Ses lieutenants qui partagent son ambition en ont payé le prix.

Ils savent que l’élection présidentielle est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Et qu’il ne s’agit nullement d’une combine au sommet à faire valider par le peuple sénégalais.

Que les leaders à l’APR qui se voient présidentiables prennent leurs responsabilités. Et abattent leurs masques. Le temps joue contre eux.

Macky Sall aussi.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn