Deux gays qui ont été surpris en plein ébats sur une plage dakaroise par deux jeunes selon le journal Vox Populi. Ces derniers n’ont pas hésité à les filmer et à les photographier. Et ont par la suite tanté de faire du chantage au victimes. Ainsi, C.K.M, un des homosexuels surpris sur la plage, a décidé de porter plainte.

L’histoire a atterri devant la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine. C.K.M, l’auteur de la plainte a été reconnu coupable d’actes contre nature et condamné à un an de prison ferme. Son partenaire, ayant disparu depuis qu’ils ont été surpris à la plage. Quant aux jeunes qui les ont filmés, ils ont été condamnés à trois mois assortis de sursis