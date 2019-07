Qu’est ce qu’on pourrait déduire du bilan d’Aliou Cissé ?

Ce mercredi 24 juillet, Aliou Cissé boucle 4 ans au poste de sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal. Record dresse son bilan.

Cissé a utilisé 69 joueurs, disputé 49 maths entre éliminatoires de Can et de Mondial, les phases finales de ces deux compétions ainsi que les matchs amicaux.

Il a gagné 31 matchs, 24 en officiel et 5 en amical, fait 12 matchs nuls dont 7 en officiel et concédé 3 défaites.

Ses poulains ont marqué 76 buts contre 25 encaissés. Sa plus grosse performance reste la finale de la Can 2019 en Égypte.

À noter qu’Aliou Cissé n’a rien gagné comme titre continentale avec l’équipe du Sénégal depuis sa prise de fonction.

Même s’il a réussi le tour de force de replacer les Lions dans le concert des grandes nations.