Le débat sur la succession d’Ousmane Tanor Dieng au poste de secrétaire général (Sg) du Parti socialiste (Ps) continue de susciter la polémique. En effet Assane M. Diop, a déclaré ceci sur i radio: «Le Congrès, conformément aux textes, nomme le Sg qui a fait une proposition au Bureau politique, qui a soumis au comité scientifique. Et on a mis en place un bureau avec des adjoints au Sg».

Ainsi, Assane M. Diop va plus loin et estime que «dans cette formulation, c’est Aminata Mbengue Ndiaye qui est la première secrétaire générale adjointe qui suit Tanor. Donc, automatiquement, c’est elle qui passe devant». Comme pour dire aux uns de se calmer il ajoute : «C’est le Congrès qui va nommer le prochain Sg du Ps en fonction des dispositions qui sont prévues.»

Par conséquent, le sage estime que « la famille socialiste et ceux qui se réclament des valeurs socialistes, quelles que soient les divergences et les motivations qui font des fois que ça éclate et ça refonde, il est, selon lui, bon de rappeler les valeurs qui ont fondé et qui fondent jusqu’à présent le socialisme. Dans le contexte actuel, il est important que nous puissions nous retrouver, rappeler ces valeurs qui fondent le socialisme ». Tout ceci pour la bonne marche du parti et perpétué le leg des anciens.