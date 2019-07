Le patriotisme du Pr Mary Teuw Niane magnifié par le…MACKY

Saint-Louis, capitale du bon goût et de l’élégance; Saint-Louis, creuset de l’éducation. Cette contrée au nord du Sénégal, qui a vu passer énormément de personnalités sénégalaises et africaines, qui a formé énormément de gens tant sur le plan religieux que scolaire, peut se targuer d’avoir, parmi ses illustres fils, un homme d’une dimension exceptionnelle, dont l’amour du travail bien fait, la politesse, l’humilité, la loyauté, l’attachement à sa ville natale, mais aussi et surtout son goût prononcé pour l’éducation et la recherche ne sont plus à prouver. Le M.E.S.R.I sortant, le Professeur Mary Teuw Niane (puisque c’est de lui qu’il s’agit) est un patriote à l’État pur. Professeur d’ université de classe exceptionnelle, avec un parcours exemplaire en tant qu’enseignant-chercheur émérite, ayant fait ses preuves partout où il a eu à occuper des postes de responsabilité (Directeur d’UFR, Recteur puis Ministre) cet homme simple et effacé, n’a pas hésité à reprendre le chemin des amphithéâtres pour continuer à servir son pays. En effet, depuis quelques temps, l’excellentissime Professeur Mary Teuw Niane ( qualificatif que lui a donné le Président Macky Sall au vu des performances réalisées par ce féru du travail dans le secteur de l’enseignement supérieur) dispense des cours aux étudiants de l’UCAD. Ce qui est rare de nos jours. Un homme de la trempe du Professeur Mary Teuw Niane, courtoisé à travers le monde pour son charisme, son amour du travail et de la recherche, un mathématicien hors-pair, retourner dans les amphis? Voilà une question que tout le monde se pose. Il est inimaginable de voir quelqu’un diriger un département comme l’enseignement supérieur pendant six ans et cinq mois, et un beau jour, revenir pour être professeur. Mais, pour qui connait l’homme, sait qu’il aime servir son pays, ses proches surtout dans son domaine de prédilection: l’enseignement supérieur. Cet homme, obsédé par la recherche, la connaissance, n’a jamais cessé de véhiculer des messages à la jeunesse sénégalaise, messages que l’on pourrait assimiler à des hymnes au travail, à la recherche de connaissances, au perfectionnement, à l’abnégation afin qu’elle puisse un jour être autonome et servir son pays. Si cet homme revient, aujourd’hui, revêtir son boubou d’enseignant, c’est forcément encore un message à la jeunesse. Un message qui dirait: » Le travail contribue à affranchir l’individu et que tant que l’homme respire, c’est le seul gage de sa liberté, de son épanouissement tout en étant un moyen d’adoration de Dieu ». Une belle leçon d’humilité, de patriotisme.

Merci M.le Professeur, pédagogue à tout instant. J’espère que les étudiants de L’ U.V.S ( L’Université Virtuelle du Sénégal ) bénéficieront aussi de vos enseignements.

M.Bacary Seck, président et coordonnateur du M.A.C.K.Y

E-mail: seckbacary@gmail.com