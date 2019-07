Communiqué du « Mouvement tout va mal (MTVM) » sur l’arrestation de l’activiste Guy Marius Sagna

Suite mon entretien aujourd’hui avec Guy Marie Sagna à qui j’ai rendu visite à la prison centrale de Rebeusse.

Je me réjouis de cette visite qui m’a permis de retrouver un Guy Marie Sagna plein de sérénité de courage,un homme rempli de foi mais et surtout d’une lucidité extraordinaire avec toujours son sourire légendaire qui dès au premier contact rassure et dissipe les angoisses chez son visiteur .

À Tout va mal nous condamnons avec la dernière énergie cette arrestation et reclamons ni plus ni moins que la libération immédiate et sans condition du camarade Guy Marie Sagna.

Les charges retenues contre ce dernier demeurent farfelues injustifiables et à la limite dénuées de tout bon sens.

Nous considérons que son arrestation constitue une forfaiture grave puisque remettant en cause des principes universels relatifs aux droits des citoyens et des peuples pourtant reconnus et ratifiés par l’état du Sénégal a travers plusieurs conventions internationales.

Nous dénonçons vigoureusement le caractère dictatorial de la démarche politique du régime de M Macky Sall qui pour les beaux yeux de la France est prêt à sacrifier la jeunesse du Sénégal.

En vérité Macky Sall vénère les occidentaux plus qu’il ne voue le culte à Allah lui-même.

Blaise Pascal Cissé

Président Mtvm