Grâce présidentielle au trafiquant Mamadou Woury Diallo : Quand Moustapha Diakhaté tente de divertir les Sénégalais

Même si, elle a été éclipsée pendant longtemps par l’affaire Aliou Sall, la grâce présidentielle accordée à Mamadou Woury Diallo demeure plus que jamais un scandale. Pris dans une grosse affaire de trafic de faux médicaments qui étaient en passe d’être introduits à Touba, Mamadou Woury Diallo avait été condamné par le Tribunal de grande instance de Diourbel, à cinq ans de prison.

Alors que l’affaire était toujours en cours devant la justice, avec les conseils de Woury Diallo qui avaient introduit un recours devant la Cour d’Appel, c’est en ce moment qu’un décret présidentiel avait été signé pour gracier Mamadou Woury Diallo. Le tollé avait été tel, que les autorités avaient été obligées de laisser l’affaire se poursuivre devant la Cour d’Appel. Une juridiction qui vient de rendre son verdict dans cette affaire, en confirmant la condamnation à 5 ans de prison, qui avait été prise contre Mamadou Woury Diallo en première instance. Seulement, les dégâts ont été déjà commis.

Mamadou Woury Diallo qui avait eu le temps de sortir de prison avec cette grâce présidentielle, a depuis trouvé le moyen de sortir du territoire national. Les autorités judiciaires sont à sa traque avec le mandat d’arrêt international lancé contre lui.

Ensuite, lors de l’éclatement de ce scandale, il se susurrait que le Président de la République, Macky Sall était furieux parce qu’on l’avait induit en erreur.

Qui a induit en erreur le Chef de l’Etat, au point de créer un tel scandale ? Car, si c’est un membre de son entourage ou quelqu’un parmi les membres de l’administration pénitentiaire ou encore de la justice, des sanctions doivent être prises. Evidemment qu’une enquête doit être menée dans ce sens et l’opinion doit être au courant des sanctions prises. La valeur des faux médicaments saisis sur Mamadou Woury Diallo est estimée à plus d’un milliard de FCFA. Et, on n’a été jusqu’à tromper le Chef de l’Etat dans cette affaire, ce qui veut dire que c’est un gros bonnet qui doit être l’auteur du crime.

Les autorités ont le devoir d’éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire. L’on ne peut accorder crédit aux propos de Moustapha Diakhaté, l’ancien ministre Chef de cabinet du Président de la République, qui dans un post sur Facebook, soutient que la Cour a outrepassé ses compétences. Selon Moustapha Diakhaté, seule la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour annuler la grâce présidentielle. Et Moustapha Diakhaté de dire qu’on ne combat pas une illégalité par de l’illégalité. Moustapha Diakhaté chercherait-il à divertir l’opinion sur cette affaire qu’il ne s’y prendrait autrement. Le seul message qui vaille dans cette affaire, ceux qui sont coupables d’une telle monstruosité puissent payer de leur faute.

Thiémokho BORE