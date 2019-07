KOLDA: Le club des jeunes filles file vers les 100 % au BFEM

Au collège d’enseignement moyen de Mampatim, elles sont 18 filles candidates au Brevet de Fin d’Etudes Moyennes(BFEM) session 2019. Sur ce nombre restreint, 15 sont passées d’office, contre 03 autorisées à subir les épreuves du second tour qui démarre ce mercredi. Ainsi dans la probabilité que ces trois candidates réussissent comme leurs camarades, le club des jeunes filles aura fait carton plein. Un cent pour cent souhaité et fort attendu par le monde scolaire, les parents et surtout les encadreurs. Une bonne formation extra muros entretenue par le Centre Conseil Adolescents (CCA) de Kolda. Babacar S’y et son équipe assurent ainsi aux jeunes filles leaders e vie de performance dans différents domaines. Du collège a l’enseignement supérieur, des filles encadrées par le CCA de Kolda font des merveilles jusque hors de nos frontières.

ELHADJI MAEL COLY Pour xibaaru.sn