Italie : Un réseau de malfaiteurs sénégalais démantelé

La police italienne de Catane a fait tomber un réseau de faussaires. Le cerveau de cette bande sont des Sénégalais nommés Abdourahmane Siley Seck agé de 51 ans, Cheikh Sarr âgé de 54 ans et des étrangers, dont deux inspecteurs de police municipale de Catane.

Il ont été arrêtés et inculpés pour associations de malfaiteurs, faux et usage de faux, délivrance de faux permis de résidence, corruption et facilitation de l’immigration illégale. Un autre Sénégalais, Sahada Sow âgé de 38 ans, considéré comme membre actif du réseau est en fuite.

Selon Les Échos, les mis en cause facilitaient aux étrangers des autorisations de travail, des permis de séjour pour des raisons familiales et pour des séjours de longue durée, en fournissant à leurs clients de fausses attestations de revenus, faux bulletins de salaires, disponibilité d’un logement approprié, faux certificats de mariage sur la base de mariages simulés avec des conjoints recrutés et payés, etc. Ce trafic rapportait au réseau 2000 euros, soit 1,3 million Fcfa, par jour.