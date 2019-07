CAF: La nomination de Fatma Samoura contestée

L’ex-fonctionnaire des Nations unies, de nationalité sénégalaise, a été nommée « déléguée générale de la Fifa pour l’Afrique » en juin dernier. Un poste qu’elle va cumuler avec celui de secrétaire générale de la Fifa.

Cependant, Musa Bility, membre du comité exécutif de la CAF, ancien président de la Fédération libérienne de football, annonce sa décision de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) en vue de l’annulation de la nomination de Mme Samoura au sein de l’instance africaine.Mr Bility dénonce par ailleurs l' »accord de coopération » conclu entre l’instance qui dirige le football continental et la Fifa.Il a d’ailleurs promis de déposer une plainte auprès du TAS pour demander que l’accord soit rendu « nul et non avenu, avec effet immédiat ».

Cet accord prévoit que Fatma Samoura travaille mène « un audit général » de la CAF à partir du 1er août prochain, pour une durée de six mois.

Musa Bility dit espérer que le TAS va « donner des ordres », ne serait-ce qu’à titre « provisoire », pour « arrêter la prise de contrôle hostile de la CAF par la Fifa, et surtout la décision d’emmener Fatma Samoura à la tête du secrétariat de la CAF ».La mission de Mme Samoura au sein de l’instance sportive africaine peut être renouvelée avec l’accord préalable des deux parties, selon un communiqué des deux organisations.

Ces décisions ont reçu le soutien « presque unanime » des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football, selon le président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick.Il assure que Mme Samoura va aider la CAF à « renforcer » ses statuts juridiques, à améliorer sa gouvernance et sa fiscalité.Fatma Samoura travaillait aux Nations unies avant d’être nommée secrétaire générale de la Fifa, le 13 mai 2016, par le président de l’instance mondiale du football, Gianni Infantino.