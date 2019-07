Brexit: Johnson arrache la chaise à May pour ensuite désigner son gouvernement

Boris Johnson va prendre ce mercredi ses fonctions de Premier ministre britannique et présenter l’équipe gouvernementale avec laquelle il entend parvenir au Brexit d’ici la fin du mois d’octobre, qu’un accord soit ou non conclu avec les Européens.

Boris Johnson, qui fut l’un des défenseurs les plus bruyants du divorce, a promis qu’il donnerait, coûte que coûte, aux électeurs britanniques ce qu’ils ont souhaité lors du référendum de 2016, y compris au prix d’un bras de fer avec l’Europe. “Comme un géant endormi, nous allons nous lever et nous libérer des chaînes du doute et des pensées négatives”, a-t-il affirmé mardi après son élection par un peu plus de 92.000 voix face au ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt.

“Nous allons relancer ce pays. Le Brexit sera chose faite le 31 octobre et nous tirerons avantage de toutes les occasions qu’il nous apportera, avec un nouvel esprit: ‘on peut le faire’”, a-t-il promis. Theresa May, qui a gouverné le Royaume-Uni tout au long des négociations ardues avec les Européens, se rendra mercredi au palais de Buckingham pour remettre officiellement sa démission à la reine Elisabeth.

La souveraine recevra alors Boris Johnson en audience pour lui demander de constituer un gouvernement, début d’une chorégraphie politique mêlant tractations personnelles et stratégie institutionnelle. Johnson se rendra ensuite au 10 Downing Street dans l’après-midi et s’exprimera devant les principaux membres choisis pour former son cabinet.

Les choix opérés par Johnson devraient donner une première indication sur la manière dont il entend aborder la discussion entre Londres et Bruxelles. “Boris va constituer un cabinet mettant en évidence tous les talents du parti qui reflètent réellement la Grande-Bretagne moderne”, a déclaré une source proche de l’ancien maire de Londres. Plusieurs ministres devraient être issus des minorités ethniques tel que Priti Patel, ancienne secrétaire d’Etat au développement international contrainte à la démission pour avoir eu des rencontres secrètes avec un ministre et des officiels israéliens en 2017.