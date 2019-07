Bignona: Global Santé consulte plus de 700 personnes à Tendouck

L’association global santé et développement a profité du weekend dernier pour se déployer dans la zone du blouf précisément à Tendouck pour des consultations médicales gratuites. En rapport avec les associations de la localité toutes les attentes ont été atteintes.

Plus de 700 personnes, des hommes et des femmes de tous âges et des enfants ont été pris en charge gratuitement par les médecins de global santé et développement pendant 48 heures à Tendouck. Cette délocalisation des différents services de santé est une prérogative de l’université

Les populations de tendouck et ses environs ne pouvaient espérer mieux, elles souhaitent que ce genre d’action soit renouvelée chaque année car ils n’ont pas toujours les moyens d’accéder à des structures ou à du personnel de santé qualifié

Cela n’arrive pas souvent que les populations rurales rencontrent un médecin et c’est toute la portée de l’acte qui vient de poser l’association global santé et développement dans cette contrée du Blouf. Mais il faut dire que cette association n’en est pas à son coup d’essai. Le Professeur Ansoumana Diatta et son équipe ont un habitude, depuis des années d’aller vers les populations sans rien demander en retour. Un acte social de patriotisme salué par les populations.

Cette présence, pendants 48 heures, de médecins dans cette localité vient pallier la difficulté que les zones rurales ont pour accéder à des soins de santé de qualité

La disponibilité des médecins de global santé et développement doublée de leur professionnalisme ont permis à toute une communauté de lever tout doute lié à leur état de santé sans quitter leur localité.

Après deux jours de travail à Tendouck les indicateurs sont quasiment tous au vert même si certaines choses peuvent être encore améliorées, c’est le bilan que le Pr Ansoumana Diatta tire de ces consultations médicales gratuites organisées à Tendouck Samedi et Dimanche.

L.BADIANE pour xibaaru.sn